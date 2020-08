Preliminari Europa League 2020-2021, il sorteggio: in campo il 20 agosto

Il giorno dopo verrà assegnato il trofeo 2019-2020, ma nel frattempo si scende in campo per il turno preliminare della nuova Europa League. Non siamo ancora ai turni preliminari veri e propri, che inizieranno il 24 agosto. Il Milan, unica squadra impegnata nella fase di qualificazione, scenderà in campo nel secondo turno, il 17 settembre. Nel frattempo ecco il sorteggio delle prime gare, che si giocheranno in gara secca il 20 agosto:

Tre Penne (SMR) vs Gjilani (KOS)

Lincoln Red Imps (GIB) vs Prishtina (KOS)

FC Santa Coloma (AND) vs Iskra Danilovgrad (MNE)

Engordany (AND) vs Zeta (MNE)

Glentoran (NIR) vs HB Tórshavn (FRO)

St Joseph's (GIB) vs B36 Tórshavn (FRO)

Coleraine (NIR) vs La Fiorita (SMR)

NSÍ Runavík (FRO) vs Barry Town United (WAL)