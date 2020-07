Premier, i risultati delle 16.00: manita dello United al Bournemouth, vince anche il Leicester

Si infiamma la lotta Champions League in Premier League, con il Manchester United che vince 5-2 contro il Bournemouth e sale in quarta posizione, davanti al Chelsea. Doppietta di Greenwood, in gol anche Bruno Fernandes su calcio di punizione. Buona prova di Paul Pogba, in campo per 90'. Ora il Chelsea sarà costretto a vincere nel match di questa sera contro il Watford.

Trionfa anche il Leicester dopo tre turni senza successi, le foxes si impongono 3-0 nel match interno con il Crystal Palace: succede tutto nel secondo tempo, con le reti di Iheanacho e Vardy (doppietta) a regalare tre punti fondamentali alla squadra di Brendan Rodgers. Alle ore 18.30 scende in campo l'Arsenal contro il Wolverhampton, alle 21.00 i blues di Lampard cercheranno di riprendersi il quarto posto.

I risultati delle ore 16.00:

Manchester United - Bournemouth 5-2 (15' Stanislas, 29' Greenwood, 35' rig. Rashford, 47' Martial, 50' rig. King, 54' Greenwood, 59' Bruno Fernandes)

Leicester - Crystal Palace 3-0 (49' Iheanacho, 77', Vardy, 94' Vardy)