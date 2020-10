Premier League, Guardiola e Bielsa non si fanno male: finisce 1-1 tra Leeds e Manchester City

vedi letture

Tante occasioni da gol e il solito calcio propositivo, ma Leeds e Manchester City non si fanno male: termina 1-1 ad Elland Road, con le reti messe a segno da Sterling e Rodrigo. Entrambe le squadre hanno messo in campo il proprio credo calcistico, ma non si va oltre il pareggio: nel prossimo turno i The Whites se la vedranno con il Wolverhampton, mentre i Citizens sfideranno l'Arsenal.

Rivivi la diretta testuale di Leeds-Manchester City su TuttoMercatoWeb.com!