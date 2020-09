Premier League, i nuovi contagi bloccano il calcio inglese: il rischio stop è sempre più elevato

La seconda ondata, tanto temuta, è purtroppo arrivata. In Inghilterra stanno già facendo i conti con i nuovi focolai di Covid-19 e anche il calcio non è rimasto immune dalla vicenda: il tecnico del West Ham David Moyes e due giocatori sono risultati positivi, così come due colleghi del Leyton Orient. La squadra di League Two avrebbe dovuto affrontare il Tottenham in Carabao Cup, ma la sfida è stata sospesa a poche ore dal calcio d'inizio. Covid-caos, titolano questa mattina i quotidiani inglesi: difficile dargli torto, vista anche la gestione da parte del Primo Ministro Boris Johnson.

Esercito in strada, rischio stop elevato - Gli ultimi interventi del leader del Partito Conservatore non lasciano spazio a moltissime interpretazioni: se le regole non verranno rispettate l'esercito inglese potrebbe tornare in strada. Attualmente parliamo soltanto di ipotesi, ma determinati provvedimenti non possono essere esclusi a priori. Il calcio, ovviamente, passerebbe in secondo piano: la Premier è ripartita senza troppi problemi, i casi registrati nelle ultime ore hanno però mescolato le carte in tavola. La palla ora passa alle autorità, il rischio concreto di un ulteriore stop c'è e va preso in considerazione.