Premier League, il Liverpool torna a vincere: 2-1 allo Sheffield e primo posto

Il Liverpool torna a vincere in campionato. Dopo un pareggio e un ko nelle ultime due gare, i Reds di Jurgen Klopp si sono imposti per 2-1 contro lo Sheffield, agganciando momentaneamente l’Everton in vetta alla classifica a quota 13. Ospiti avanti con Berge su rigore, poi risultato ribaltato dal Liverpool con Firmino e Jota. Lo Sheffield resta dunque in coda alla classifica con appena un punto conquistato in sei giornate.