Premier League, l'idea per chiudere la stagione: calciatori chiusi in hotel e giocare tutto giugno

La Premier League le proverà tutte per poter terminare la stagione. Anche ricorrendo a sistemi estremi: secondo quanto riportato dalla stampa inglese, l'idea di Premier League, EFL, FA e l'Assocalciatori è quello di condensare il calendario nel mese di giugno, giocando a porte chiuse e sotto misure estremamente restrittive. Stadi, hotel e campi di allenamento sarebbero completamente asettici e l'obiettivo è terminare entro il 16 luglio, data che coincide con la scadenza del contratto con i broadcasters ed entro il 30 giugno, data in cui scadono i contratti di molti giocatori e altri rientreranno alla base dal prestito. Questo porterebbe ai giocatori a vivere un mese in hotel. Le squadre devono ancora disputare tutte tra le 9 e le 10 partite. Giocarle in un lasso di tempo così breve porterebbe la Premier League a cancellare la limitazione dei 25 giocatori iscrivibili per squadra.