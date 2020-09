Premier League, prima vittoria del Southampton: 1-0 sul campo del Burnley

Dopo due sconfitte consecutive, il Southampton ha trovato la prima vittoria in campionato vincendo 1-0 in casa del Burnley. La squadra di Hasenhuttl ha trovato il gol vittoria dopo appena cinque minuti dall'inizio della gara grazie a Danny Ings, che in pieno recupero nel finale ha visto la doppietta sfumare per un gol annullato per fuorigioco. Prime tre punti dunque per il Southampton mentre il Burnley resta ancora a quota zero.