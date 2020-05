Premier League, quanti dubbi per i calciatori. Kabasele: "Non sono certo di voler ripartire"

Allenamenti a pieno regime da mercoledì prossimo? In Premier League persistono i dubbi dei calciatori. N'Golo Kanté del Chelsea o Troy Deeney del Watford non stannno prendendo parte alle prime sedute a piccoli gruppi e ce ne sono altri pronti a fare lo stesso se la prossima settimana si ripartirà con gli allenamenti con la squadra completa. Tra questi c'è Christian Kabasele, centrocampista del Watford, che a Counter Attack si è così espresso: "Non vorrei prendere parte agli allenamenti a pieno regime. Se la prossima settimana ricominciassero gli undici contro undici in allenamento, con i contatti tra noi, con tutti al centro sportivo, non sono certo di voler ricominciare".