Premier League, si ritorna a parlare di campi neutri. E si valuta una soluzione "ibrida"

Tornano ad essere prese in considerazione le partite su campo neutro in Premier League. Se ne riparlerà giovedì quando i 20 club si riuniranno per discutere nuovamente del "Project Restart". Ricordiamo che la questione ha sollevato delle polemiche, soprattutto da parte dei club coinvolti nella lotta per non retrocedere che non vogliono perdere il vantaggio dato dal fattore campo, nonostante le partite verranno giocate a porte chiuse. Una ribellione che ha portato a ripensare il progetto e ad avere l'ok del Governo. Da non escludere, riporta il Daily Mail, una soluzione "ibrida", ossia che solamente alcune partite, per ragioni di ordine pubblico, potrebbero essere giocate in campo neutro per evitare assembramenti da parte dei tifosi della squadra di casa. La situazione più delicata è quella di Liverpool dove è in programma il derby a Goodison Park e successivamente ad Anfield la sfida contro il Crystal Palace, che potrebbe sancire la vittoria del campionato dei reds.