Premier League, si valuta il campo neutro per Everton-Liverpool. Rischio assembramenti

Secondo quanto riportato dal Mirror si valuterà in giornata se il derby fra Everton e Liverpool si dovrà giocare o meno a "Goodison Park". Si teme per l'ordine pubblico, assembramenti non acconsentiti. Quello del derby del Merseyside è l'esempio più lampante del meeting virtuale (e non ufficiale) fra i 20 club di Premier League. Si punta a trovare una decisione in linea di principio, prima del meeting ufficiale di giovedì. Ricordiamo che l'opzione dei campi neutri è stata scartata dai club che vogliono giocare le gare casalinghe nei rispettivi stadi. Rimangono delle criticità per alcuni incontri, soprattutto quelli che potrebbero sancire la vittoria in Premier League del Liverpool con i tifosi che potrebbero recarsi attorno ad Anfield per festeggiare.