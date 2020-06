Premier League, succede tutto nel finale tra Watford e Leicester: 1-1 a Vicarage Road

Due gol nei minuti finali, uno per parte, e Watford e Leicester si dividono la posta nell'anticipo della trentesima giornata di Premier League. Due reti strepitose: la prima porta la firma di Chilwell, poi il pareggio della squadra di casa con Dawson. Le Foxes restano al terzo posto, ma Chelsea e Manchester United possono accorciare. Punto prezioso per il Watford, invischiato nella lotta per non retrocedere.