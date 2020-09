Primo giorno e prima tegola per Gareth Bale: arriva al Tottenham e sta fuori un mese

Il ritorno di Gareth Bale al Tottenham inizia con il piede sbagliato. Nemmeno il tempo di festeggiare l'arrivo del gallese che arriva una doccia fredda per Mourinho: il giocatore ormai ex Real Madrid dovrà rimanere fuori per almeno un mese. I tifosi londinesi dovranno aspettare almeno il derby contro il West Ham per rivederlo in campo. A riportarlo è Marca.