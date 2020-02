vedi letture

PSG, Al-Khelaifi indagato per corruzione assieme all'ex FIFA Jerome Valcke

Si muove la giustizia ordinaria svizzera su Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG e direttore di BeIn Media Group. Il manager, stando a quanto riportato da France Football, è stato accusato dai tribunali elvetici, assieme all'ex segretario generale della FIFA Jerome Valcke, di corruzione e gestione scorretta del bando per la concessione dei diritti di trasmissione della prossima Coppa del Mondo e della Confederations Cup.

Secondo il comunicato stampa della procura svizzera "l'indagine ha rivelato che Valcke ha ottenuto vantaggi indebiti dai co-imputati" e in particolare nel rapporto con Al-Khelaifi di aver ricevuto "un rimborso di un deposito di circa 500.000 euro che aveva pagato a terzi per una villa in Sardegna" per la quale lo stesso ex dirigente FIFA ha successivamente ottenuto il "diritto esclusivo per un periodo di 18 mesi totali senza alcun affitto" stimato per una cifra fra i 900mila euro e 1,8 milioni.

Valcke, infine, avrebbe "ricevuto da un terzo imputato tre pagamenti per un valore totale di 1,25 milioni di euro alla sua società Sportunited Sàrl".