PSG, Cavani dall'Uruguay: "Tutti possiamo fare qualcosa contro il Coronavirus"

vedi letture

Edinson Cavani, attaccante del PSG, di ritorno in Uruguay con il permesso del club, ha condiviso sui social un messaggio di unione, responsabilità e solidarietà tramite i social per superare la pandemia: "Pensando al coronavirus, penso che tutti noi abbiamo l'opportunità di fare qualcosa, per far sì che alla fine dell'emergenza tutti ci possiamo sentire soddisfatti. Penso che oggi, tutti coloro che fanno la propria parte per la prevenzione, per affrontare ciò che stiamo viveneo e per agire con piena responsabilità, saranno soddisfatti per sempre. Perché stiamo facendo qualcosa di grande per tutti, non solo per noi stessi e le nostre famiglie. Per tutti, per i nostri amici, per l'umanità, per i nostri paesi e le nostre città oltre che per la nostra gente".