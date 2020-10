PSG-Dijon 4-0, le pagelle: Kean decisivo, Mbappé la chiude

PSG-Dijon 3-0

Marcatori:3' e 23' Kean, 83' e 88' Mbappé

PSG

Rico 6 - Si gode la partita da spettatore o quasi.

Dagba 6 - Buona partita senza affanni.

Marquinhos 6 - Gioca in mezzo al campo e se la cava discretamente. (dal 73' Ruiz s.v.).

Dallo 6,5 - Poche sbavature e tanta attenzione.

Bakker 6,5 - Non è un fulmine di guerra ma fa il suo dovere fino in fondo. Sempre concentrato. Suo l'assist per Kean.

Danilo 6,5 - Non sbaglia nulla ed è sempre molto attento.

Draxler 6 - Buona qualità. Esce per un risentimento al flessore. (dal 59' Herrera 6 - Buon impatto nella partita).

Rafinha 6,5 - Abbina quantità e qualità. Partita ottima. (dall'86' Fadiga s.v.)

Sarabia 7 - Quando si accende è decisivo. Imprendibile a destra.

Kean 7 - Due gol all'esordio da titolare. Si può chiedere di meglio? (dal 73' Mbappé 6,5 - Entra e segna una doppietta facile facile)

Neymar 7 - Si diverte e fa divertire. Assist perfetti ma oggi gli manca il gol.

DIJON

Allagbe 5,5 - Subisce 3 gol senza troppe colpe anche se non trasmette mai sicurezza.

Boey 5 - Fa quel che può contro un Neymar scatenato (dal 79' Chafik s.v.)

Manga 5 - Non grandi errori, ma il livello degli avanti del PSG è forse troppo per lui.

Panzo 5 - Prova a gestire la partita, ma quando i parigini accelerano va in debito d'ossigeno.

Ngonda 4,5 - Sarabia gli fa le feste per gran parte della partita. Esce dal confronto distrutto.

Dina 5,5 - Parte bene e poi si spegne. Si divora una grande occasione sull'1-0.

Lautoa 5 - In difficoltà per tutta la partita. (dal 56' Cheik 5 - Prestazione insufficiente come quella del compagno).

Ndong 5 - Si accende a tratti, ma spesso subisce solamente.

Balde 5,5 - Si divora un gol clamoroso. Peccato perché la voglia non gli manca. (dall'80' Scheidler s.v.)

Konate 4,5 - Si fa notare per un fallaccio e conseguente battibecco e giallo con Neymar. (dal 70' Celina 5 - Forse tocca due palloni in 20 minuti).

Chouiar 5 - Una bella punizione e poco altro. Rico però è attento.