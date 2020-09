PSG, guai in difesa. Diallo espulso e Bernat infortunato. Tuchel resta con gli uomini contati

Non è un momento felice per il Paris Saint-Germain fra positivi al Covid-19, squalificati e infortunati a vario titolo. Nella serata di oggi il tecnico Tuchel ha infatti perso altre due pedine in difesa restando con gli uomini contati: al 65° il centrale difensivo Abdou Diallo infatti si è fatto espellere andando a ingrossare le fila degli squalificati post Marsiglia, mentre nel finale di gara il terzino Juan Bernat si è fatto male al ginocchio sinistro (probabile interessamento dei legamenti) dovendo così abbandonare il campo dolorante. Salvo recuperi e innesti dal mercato il tecnico del PSG potrà contare per le prossime gare su soli quattro difensori: i terzini Dagba e Bakker e i centrali Marquinhos e Kimpembe.