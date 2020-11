PSG, Kean e Neymar recuperano per la sfida di stasera contro il Monaco. Out Herrera

Kean e Neymar recuperano in tempo per la sfida di stasera fra Monaco e Paris Saint-Germain. I due giocatori erano gli unici in dubbio per Thomas Tuchel, che ha deciso di convocarli entrambi. Assente invece Ander Herrera, che ha preso un colpo nell'allenamento di ieri. Erano note le defezioni di Verratti, Icardi, Draxler, Gueye e Kehrer.