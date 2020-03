PSG, Keylor Navas: viaggio da 200 mila dollari per tornare in Costa Rica

Pur di tornare in Costa Rica, nel bel mezzo di una pandemia, il portiere del Paris Saint-Germain ha speso ben 200 mila dollari. Keylor Navas infatti, secondo le informazioni fornite da ESPN, ha preso un volo privato la notte del 27 marzo per recarsi nel suo paese natale e poter così stare con i suoi cari durante questa complicata situazione in tutto il mondo. Navas ha pagato un totale di 200.000 dollari per viaggiare con i suoi tre figli piccoli e sua moglie da Parigi a San José.