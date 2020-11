PSG, l'infortunato Bernat pensa al rinnovo: "Sono sicuro che troveremo l'accordo, voglio restare"

In un'intervista concessa ad AFP, Juan Bernat, spera che le trattative per l'estensione del suo contratto, che scadrà nel 2021, possano chiudersi nei prossimi mesi . Il nazionale spagnolo, che tornerà in campo a febbraio, intende restare a Parigi per molti anni: "Giocherò di nuovo a febbraio o al più tardi a metà marzo. Per quanto riguarda il mio rinnovo, sono certo che le trattative andranno a buon fine. Voglio restare per molti anni al PSG".