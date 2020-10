PSG-Man United 1-2, Kimpembe: "Dobbiamo dare soltanto la colpa a noi stessi"

Presnel Kimpembe, difensore del Paris Saint-Germain, commenta il ko dei suoi contro il Manchester United: "Non ci sono spiegazioni per questa sconfitta. Non siamo stati bravi e possiamo dare soltanto la colpa a noi stessi. Non abbiamo iniziato bene la partita, non l'abbiamo finita bene. È un peccato perdere punti così in casa".