PSG-Man United, rivincita del 2019. Prima per Danilo e (forse) Bakker. Cavani, il grande assente

Grande attesa questa sera per Paris Saint-Germain contro Manchester United. Dopo due mesi si rivedono i vice-campioni d'Europa che affronteranno una squadra che si è rivelata un incubo per Thomas Tuchel: marzo 2019, i red devils vincono 3-1 a Parigi ribaltando lo 0-2 subito a "Old Trafford". È l'ennesima clamorosa eliminazione agli ottavi di finale per i francesi, specialisti in rimonte subite. Capro espiatorio della serata Gianluigi Buffon che si giocherà, di fatto, la permanenza.

Questa sera vi sono in palio i primi tre punti della fase a gironi: Tuchel dovrà fare a meno di Bernat, Kehrer, Paredes, Verratti e Icardi. Potrebbe essere la sera dell'esordio in Champions League per Mitchel Bakker, che all'epoca del famoso PSG-United 1-3 giocava nello Jong Ajax in seconda divisione olandese, osservando i compagni di squadra più grandi rendersi protagonisti di una esaltante cavalcata nel massimo torneo continentale. L'olandese si gioca il posto con Lawyn Kurzawa.

Tra le novità della serata l'esordio di Danilo Pereira, acquisto dell'ultim'ora e appena uscito dall'isolamento. Si rivedrà Angel di Maria, che nel campionato francese sta scontando una lunga squalifica a seguito dei fatti post Clasico. E si rivedrà Neymar, che venerdì scorso col Nimes è stato lasciato precauzionalmente a riposo. A tenere alta la bandiera italiana Alessandro Florenzi, fin qui protagonista di un grande inizio stagione.

Non ci sarà Edinson Cavani, il grande ex della partita. L'uruguayano non è stato convocato da Ole Gunnar Solskjaer (così come Lingard e gli infortunati Bailly, Maguire e Greenwood), considerando che dal suo arrivo il 5 ottobre ha svolto un solo allenamento completo con i suoi compagni di squadra. Ci sarà invece l'altro acquisto last minute Alex Telles. Il brasiliano, ironia del destino, sembrava a un passo proprio dal Paris Saint-Germain con i francesi che cercavano un sostituto di Kurzawa in scadenza di contratto. Il rinnovo di quest'ultimo ha suggerito al club francese di non investire ulteriore denaro, considerata la situazione economica. Peccato per il grave infortunio rimediato da Bernat.