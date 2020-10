PSG-Manchester United, niente sfida al passato per Cavani: non è stato convocato

vedi letture

Secondo quanto riportato dal Manchester Evening News, Edinson Cavani non si è imbarcato insieme ai compagni del Manchester United verso Parigi per disputare domani la sfida contro la sua ex squadra, il PSG. Solskjaer ha deciso di non convocarlo visto che ha effettuato un solo allenamento completo con i nuovi compagni e dunque il ritorno al Parco dei Principi non avverrà. Almeno per il momento.