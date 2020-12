PSG, Marquinhos: "Vittoria fondamentale che ci da fiducia. Siamo ancora in corsa"

Ritorno in campo più che positivo quello di Marquinhos, difensore del PSG, autore di una prova convincente impreziosita dal gol del 2-1 che ha spianato la strada alla vittoria dei francesi. Queste le sue impressioni sulla vittoria colta a Old Trafford contro i Red Devils, raccolte dal sito ufficiale dell'UEFA (uefa.com): "Dovevamo a tutti i costi ottenere i tre punti, è una vittoria molto importante che ci da molta fiducia. Abbiamo giocato con personalità e coraggio, sono molto contento della prestazione della squadra. Avevamo messo in preventivo di trovare delle difficoltà contro una squadra così forte, abbiamo sofferto soprattutto ad inizio ripresa, ma fortunatamente loro hanno sprecato le loro occasioni. Quello che conta è essere in piena corsa per la qualificazione".