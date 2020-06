PSG, occhi puntati su Lucas Hernandez: ma il Bayern non vuole cederlo dopo una sola stagione

Lucas Hernandez piace al Paris Saint-Germain. L'interesse per l'esterno del Bayern Monaco sembra essere concreto, ma il club bavarese non vuole assolutamente lasciarlo partire dopo una stagione. Lo scorso anno la società tedesca convinse l'Atletico Madrid con un'offerta da 80 milioni, dunque i parigini dovranno mettere sul piatto una cifra più alta per poter trattare col Bayern. Al momento dalla Germania negano un'eventuale trattativa, la squadra di Flick ha intenzione di mettere al centro del progetto l'ex colchoneros. A riportarlo è SportBild.