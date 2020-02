vedi letture

PSG, polemiche per la festa di compleanno sudamericana: musica e birra fino a tarda notte

Un'altra festa di compleanno in casa PSG fa discutere molto. Dopo quella di Neymar, che aveva fatto arrabbiare molto mister Tuchel, ieri sera la squadra parigina ha celebrato i tre sudamericani, Di Maria, Icardi e Cavani, che hanno compiuto gli anni negli ultimi giorni. I bagordi sono andati avanti fino a notte fonda, tra danze, alcool e video postati sui social dagli invitati, tra cui anche Wanda Nara, che ha sfruttato l'occasione per promuovere la sua nuova linea di cosmetici. I tifosi non l'hanno presa bene: due giorni dopo la sconfitta di Dortmund, ci si aspettava un comportamento più professionale. Al party hanno partecipato anche Neymar, Paredes, Navas, Herrera, Marquinhos, Dagba e Kehrer, mentre mancavano Verratti e Thiago Silva.