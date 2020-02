vedi letture

PSG, problema alla coscia per Herrera: 3 settimane di stop, salta il ritorno di Champions

Nuova defezione per il Paris Saint-Germain di Thomas Tuchel. I parigini, infatti, dovranno fare a meno di Ander Herrera per le prossime tre settimane; il centrocampista ha accusato un problema alla coscia destra in allenamento e non ci sarà nella sfida di ritorno contro il Borussia Dortmund. Un'assenza pesante, che costringerà il tecnico tedesco a inventarsi il centrocampo (Verratti squalificato), magari spostando Marquinhos più avanti nonostante l'assenza di Thiago Silva.