PSG, Tuchel: "L'anno scorso eravamo fortissimi. Dobbiamo dimostrare di esserlo ancora"

"Non so se questo PSG sia più forte di quello dell'anno scorso - ha dichiarato Thomas Tuchel in conferenza stampa in vista della sfida tra PSG e Manchester United - Dobbiamo dimostrarlo sul campo ma sarà difficile perché la squadra dell'anno scorso era fortissima. La domanda non è se siamo più forti o meno perché la Champions dell'anno scorso è finita. Dobbiamo dimostrare quanto valiamo oggi, ed è solo alla fine della stagione che potremo rispondere a questa domanda. Noi tra i favoriti? Non importa se dico sì o no. Adesso siamo un'altra squadra. La mia missione è creare il giusto ambiente, una squadra capace di giocare unita. Non abbiamo tempo di chiederci se siamo più forti o meno".