PSG, Tuchel: "Marquinhos è il leader della squadra. Bella vittoria"

Thomas Tuchel, tecnico del PSG; ha commentato la roboante vittoria casalinga ottenuta contro il Dijon: "Vittoria importante. Sono soddisfatto di Danilo come centrale difensivo. Ci ha dato una grossa mano soprattutto in impostazione. Marquinhos invece è l'anima della squadra. Ha tutto per giocare in mezzo al campo sia dal punto di vista tecnico tattico che caratteriale. Infatti deve stare vicino a tutti, ha i tempi giusti. Sono soddisfatto della sua prestazione".