PSG, Tuchel: "Mbappé domani sarà a disposizione. Bernat? Abbiamo già chi può sostituirlo"

Thomas Tuchel, tecnico del Paris Saint-Germain, è intervenuto in conferenza stampa per analizzare il match di domani contro il Nizza: "Lo staff medico e la Ligue 1 hanno dato il via libera, domani Mbappé può giocare". L'allenatore dei parigini ha parlato anche dell'infortunio di Bernat: "È un giocatore chiave, ma abbiamo Kurzawa, Bakker e Diallo. Non abbiamo la priorità di comprare qualcuno in quella zona del campo".

Spazio anche alla mancanza di tifosi: "Gli spettatori mancano, non solo in casa ma anche all'esterno. Ti danno più energia, l'atmosfera col pubblico manca davvero tanto".