PSV, Gotze: "Ho due obiettivi: vincere l'Eredivisie e tornare a giocare con la Germania"

Ha scelto il PSV per rilanciarsi nel grande calcio Mario Gotze, talento scomparso dai radar del grande calcio dopo le ultime stagioni difficili al Dortmund. Dalle colonne dell’Eindhoven Dagblad il giocatore tedesco, però, si è dimostrato ambizioso in vista della stagione in corso: “Sono felice, sto bene qui. E’ vero che abbiamo deciso l’ultimo giorno disponibile ma l’esperienza è stata fin da subito positiva, con l’esordio che è arrivato velocemente. Obiettivi? Due. Vincere l’Eredivisie con il PSV e tornare ad essere convocato in Nazionale”.