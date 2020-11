Qual. Coppa d'Africa, Kessie segna ma la Costa d'Avorio pareggia col Madagascar

Sono terminate da poco cinque sfide valide per le qualificazioni alla prossima Coppa d'Africa. La Costa d'Avorio di Franck Kessié e Akpa Akpro viene fermata dal Madagascar: finisce 1-1, il rossonero segna su rigore e lascia il posto al centrocampista della Lazio a sette minuti dalla fine. Vittoria per Etiopia e Sudan, che battono Niger e Ghana (per Ayew e soci rimandata la festa), mentre pareggiano anche Lesotho e Benin e Rwanda e Capo Verde. Senegal e Algeria sono le uniche due squadre già qualificate. Tra poco in campo Angola-Congo, Repubblica Centrafricana-Marocco, Sierra Leone-Nigeria e Togo-Egitto.