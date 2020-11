Qualificazioni Coppa d'Africa, vittorie per Senegal e Comore: 90' per Koulibaly

vedi letture

Il Senegal vince 1-0 contro la Guinea-Bissau grazie alla rete di Sadio Manè, nella gara valida per le qualificazioni alla prossima Coppa d'Africa. 90 minuti in campo per Kalidou Koulibalu. Vince anche il Comoros contro il Kenya, mentre la rete di Naby Keita non basta alla Guinea: contro il Ciad termina 1-1

Ciad-Guinea 1-1 (24' Naby Keita, 45' Abdaraman)

Comore-Kenya 2-1 (21' El Fardou Ben, 36' Nyakeya, 49' Mattoir)

Guinea Bissau-Senegal 0-1 (82' Manè)