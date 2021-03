Interferenza del governo nello sport: la CAF squalifica il Ciad dalla Coppa d'Africa

La Confederazione calcistica africana (CAF) ha squalificato il Ciad dalle qualificazioni alla Coppa d'Africa 2021 dopo aver accusato il governo del Paese di interferenze: lo scorso 10 marzo, il Ministero della Gioventù e dello Sport aveva sottratto tutti i poteri alla Federcalcio. La Nazionale, comunque, non aveva alcuna possibilità di qualificarsi per la fase finale della competizione che si giocherà tra un anno in Camerun. Il Ciad avrebbe ospitato la Namibia mercoledì e si sarebbe recato in Mali nel fine settimana. La CAF ha deciso di assegnare la sconfitta a tavolino per 3-0 in entrambi i casi.

A seguito di questa decisione, il Mali si qualifica nel Gruppo A con 13 punti in 5 partite, mentre la Guinea è seconda con 8 punti in 4 partite e la Namibia è terza con 6 punti in 5 partite.