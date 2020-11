Quanto è lontano Brasile 2014. Grosskreutz pensa di ripartire dagli amatori

vedi letture

Il 2014, quando con la Germania trionfava in Brasile alzando la Coppa del Mondo, sembra molto più lontano dei sei anni che lo separano dal presente. Almeno per Kevin Grosskreutz. Il centrocampista ex Borussia Dortmund e Stoccarda infatti dopo l’esperienza con l’Uerdingen in terza serie starebbe pensando di continuare la propria carriera nel calcio amatoriale, magari proprio da quella Dortmund a cui lo legano i ricordi più belli della sua carriera. Lo ha rivelato lo stesso classe ‘88 in un’intervista a Ruhr Nachrichten: “Non so cosa succederà nel mio futuro e neanche se voglio continuare nel calcio professionistico o meno – esordisce Grosskreutz facendo riferimento al contenzioso legale intrapreso con l’Uerdingen – Potrei ripartire dal Brünninghausen dove gioca mio cugino, o dal Bövinghausen, che sta facendo un lavoro eccezionale. Perché non dovrei farlo? Oppure potrei aiutare l’ASC Dortmund a essere promosso nel campionato regionale”.