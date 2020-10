Quarantena finita dopo cinque giorni per Gnabry, Flick lo convoca subito: "Ci sarà a Mosca"

Tempo di Champions per il Bayern Monaco che sfiderà domani alle 18:55 la Lokomotiv Mosca. "Una delle squadre più costanti in Russia -dice in conferenza stampa il tecnico Hansi Flick-. Hanno qualità e dobbiamo star attenti, senza perder palla".

Su Davies ko per due mesi. "Fa parte dello sport, non tutto va sempre come vorresti. Non è grave ma starà fuori per sei-otto settimane".

Su Gnabry, già negativo al tampone. "E' un'opzione: è stato fuori per quattro o cinque-giorni ma ha lavorato a casa. E' tornato anche Sané, finalmente abbiamo più opzioni nel ruolo".