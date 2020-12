Quique Setien sul Barcellona: "Ho elaborato il lutto. Non mi pentirò mai di aver detto sì"

Quique Setien, ex tecnico del Barcellona è tornato a parlare dell'avventura sulla panchina catalana terminata la scorsa estate: "Ho attraversato un periodo di lutto - ha raccontato a Marca - e rimpianto dopo quello che è successo. Fa parte del nostro lavoro. Se riusciamo a isolarci da tutto ciò che abbiamo fatto, possiamo vivere più pacificamente. Ho cambiato numero di telefono e mi sono isolato. Spesso sono stato fermato per strada, o chiesto interviste, ma ho sempre cercato di mantenere lo stesso spirito. [...] Ho ricordi belli e brutti del rapporto con i giocatori. È stata un'esperienza incredibile. Ma in quel momento non ci siamo divertiti come volevo e come immaginavo all'inizio, e abbiamo incontrato qualche difficoltà. Ma ovviamente non mi pentirò mai di essere andato a Barcellona e rifarei lo stesso".