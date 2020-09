Rakitic orgoglioso del suo Siviglia: "Bayern miglior squadra d'Europa, ma ha vinto coi dettagli"

vedi letture

Ivan Rakitic rende omaggio ai campioni del Bayern Monaco. Il centrocampista del Siviglia, dopo il ko in Supercoppa contro i bavaresi, ha così parlato del match: "La partita è stata decisa dai classici piccoli dettagli. Questo è il calcio, i dettagli fanno la differenza. E poi abbiamo capito tutti quanto importante sia un portiere come Manuel Neuer. Detto questo siamo davvero orgogliosi, abbiamo fatto una grande prova contro la miglior squadra d'Europa. Giocare 120' in questo momento della stagione non è semplice, ma la squadra ha combattuto e tutti hanno creduto nei propri compagni".