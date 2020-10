Real, Benzema pizzicato a parlar male di Vinicius: "Sta giocando contro di noi"

vedi letture

Ieri sera il Real Madrid ha rischiato grosso in casa del Borussia Mönchengladbach. Sotto di due reti, dopo una doppietta di Marcus Thuram, gli spagnoli sono riusciti a riacciuffare un prezioso pareggio grazie a Casemiro. Oltre alla prestazione, a fine partita si è parlato anche di altro. le osservazioni fatte durante l'intervallo da Karim Benzema a Ferland Mendy su Vinicius Junior. L'attaccante francese non era soddisfatto della prestazione del brasiliano. "Fa quello che vuole, non passargli la palla, fratello. Sta giocando contro di noi”, ha detto Benzema, come testimoniano le immagini mostrate dal canale Téléfoot e ovviamente riprese dai media spagnoli.