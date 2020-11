Real Madrid, attese offerte per Isco. City e Arsenal alla finestra

Il Real Madrid aspetta offerte per Isco. Il centrocampista spagnolo, cercato negli ultimi anni anche dalla Juventus, è finito sul mercato. Nonostante le voci di corridoio, spiega AS, non sono ancora arrivate delle proposte di livello per i Galacticos, al netto degli interessamenti di Manchester City e Arsenal.