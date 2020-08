Real Madrid, Bale vuole restare: può cambiare idea solo per il Tottenham

Quale futuro per Gareth Bale?. Il gallese è ormai in rotta con il Real Madrid ma non vorrebbe lasciare i Blancos per non perdere il ricco ingaggio, tuttavia potrebbe cambiare idea solo per una squadra: il Tottenham. Secondo quanto riportato da talkSPORT infatti, Bale potrebbe prendere in considerazione l'idea di tornare nella squadra dove è cresciuto e dove è diventato il giocatore che tutti noi oggi conosciamo.