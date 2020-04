Real Madrid, Camavinga grande obiettivo per l'estate: pronti 50 milioni per il classe 2002

vedi letture

Secondo Le10sports.com il Real Madrid farebbe sul serio per portare in Spagna Eduardo Camavinga del Rennes. Per il classe 2002 infatti il club iberico sarebbe disposto a mettere sul piatto 50 milioni di euro (5 in più di quanti ne spese due anni fa per Vinicius Junior). Una cifra che potrebbe convincere il club francese a dare il via libera al centrocampista e sbaragliare la concorrenza per il giovane talento francese. L'arrivo di Camavinga potrebbe aprire alla cessione di almeno uno fra Kross, Isco e Modric.