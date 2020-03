Real Madrid, è morto l'ex presidente Lorenzo Sanz: era positivo al coronavirus

A 78 anni si è spento Lorenzo Sanz, ex presidente del Real Madrid. Dopo essere stato ricoverato quattro giorni fa in terapia intensiva in gravi condizioni, Sanz è risultato positivo al Coronavirus e non è riuscito a farcela. È stato presidente del club spagnolo dal 1995 al 2000, conquistando due Champions League.