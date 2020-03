Mijatovic ricorda Lorenzo Sanz: "Maledetto Coronavirus. Era un amico e andrà omaggiato"

Lunga intervista a Predrag Mijatovic sulle pagine odierne di As. L'ex attaccante e dirigente del Real Madrid ha ricordato tristemente il presidente che lo aveva comprato nel 1996, Lorenzo Sanz, scomparso sabato scorso a causa di alcune complicazioni legate al contagio da Coronavirus. Queste le sue parole: "Sono davvero triste, questa è una malattia maledetta. Lorenzo aveva dei problemi di salute, ma non così gravi da lasciarci: è stata tutta colpa del Coronavirus. Per me non era solo un presidente, era un vero amico. Quando passerà questa crisi, dovremo omaggiarlo come si merita. Lorenzo Sanz aveva un sogno e non è riuscito a realizzarlo purtroppo: organizzare una cena a Madrid con tutti i calciatori della Séptima. Io, Suker, Seedorf, Roberto Carlos e tutti gli altri, anche lo staff. Peccato".