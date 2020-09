Real Madrid, l'infortunio di Reguilon complica i piani di mercato delle merengues

vedi letture

L'infortunio di Reguilon complica i piani del Real Madrid. Il terzino sinistro - come riportato da AS - soffre di un problema alla caviglia sinistra: l'infortunio, almeno per il momento, potrebbe complicare le eventuali trattative per il giocatore. L'esterno piace anche alla Juventus, ma attualmente non ci sono contatti avviati tra le parti. Sicuramente lo stop del giocatore potrebbe allungare i tempi di un'eventuale cessione.