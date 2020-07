Real Madrid, la caviglia di Hazard torna a preoccupare: sensazioni negative per il belga

La caviglia di Eden Hazard torna a preoccupare. Come riporta Cadena SER, il fantasista del Real Madrid sarebbe infatti tornato a sentire dolore alla stessa caviglia infortunata durante gran parte di questa stagione. Il belga ha ricevuto diversi colpi nella sfida con l'Espanyol del passato 28 giugno, non ha giocato contro Getafe e Athletic e oggi, pur iniziando l'allenamento col gruppo, ha poi proseguito da solo. Sensazioni negative che hanno messo in apprensione non poco il club merengue, bisognoso di tutti i suoi campioni per archiviare la pratica Liga in questo finale di campionato.