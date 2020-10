Real Madrid, Lucas Vazquez ko: è in dubbio per la gara di Champions contro l'Inter

Brutte notizie per Zidane che potrebbe essere costretto a fare a meno di Lucas Vazquez per la gara di Champions League contro l'Inter. Il giocatore infatti ha concluso la partita contro l'Huesca con un sovraccarico alla gamba destra ed è in forte dubbio per i nerazzurri. Zidane dovrà già fare a meno di Nacho, Odriozola e Carvajal e l'assenza di Vazquez potrebbe creare ulteriori problemi. Lo riporta Bernabéu Digital.