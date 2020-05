Real Madrid, nessuna offerta ufficiale per Bale: il gallese rischia di restare anche quest'anno

Nessuna offerta concreta per Gareth Bale. Come riporta Marca, nonostante il Real Madrid abbia ormai messo da tempo in vendita l'esterno gallese, sulla scrivania di Florentino Perez non è ancora arrivata infatti alcuna proposta ufficiale per l'ex Tottenham. E sembra così che, anche per quest'anno, il futuro di Bale possa essere sempre tra le fila dei blancos. Il contratto attuale del calciatore del Real scade d'altronde il 30 giugno 2022.