Real Madrid, non solo la Premier su Isco: anche il Siviglia si iscrive alla corsa al centrocampista

vedi letture

E' ormai certa la partenza di Isco dal Real Madrid. Il centrocampista spagnolo ha collezionato solo 13 minuti in Champions League e tre gare in Liga e, nel corso della finestra invernale di trattative, cercherà più spazio in un'altra formazione. Secondo quanto riporta AS, fra le squadre in corsa ci sarebbe anche il Siviglia di Jules Lopetegui.