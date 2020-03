Real Madrid, Odegaard verso il ritorno alla base: Real Sociedad quasi rassegnata

Prima del blocco dei campionati, Martin Odegaard si stava rendendo protagonista di una grande stagione con la maglia della Real Sociedad. Il centrocampista norvegese ha giocato quest'annata a San Sebastian in prestito, ufficialmente per un anno, ma secondo un accordo verbale la cessione temporanea poteva essere prolungata di una stagione. L'emergenza Coronavirus, però, ha cambiato le cose e sicuramente saranno mutati anche i piani dei Blancos. Anche il club di Florentino Perez subirà una perdita economica importante e per questo - scrive As - l'idea sarebbe quella di far rientrare Odegaard a costo zero la prossima estate.