Real Madrid, Sergio Ramos meglio di Griezmann: è arrivato a quota 11 gol in campionato

Continua a segnare Sergio Ramos e non è un attaccante. Strepitosi i numeri del capitano del Real Madrid, andato a segno anche contro il Leganes nel'ultima giornata di campionato. Il difensore spagnolo è arrivato così a quota 11 gol in questa stagione di Liga, 14 in tutte le competizioni e continua a battere ogni record. Nessun difensore come lui nei campionati più importanti d'Europa e anche qualche attaccante. Griezmann del Barcellona ad esempio ha segno 9 reti in campionato fino a questo momento.